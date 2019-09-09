В Азербайджане еще у двоих людей обнаружена сибирская язва

9 сентября 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Сабирабадском районе Азербайджана еще у двоих людей обнаружена сибирская язва.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, в районную центральную больницу доставлены 34- и 26-летние жители Сабирабада.

"Врачи поставили им диагноз сибирская язва. В настоящее время состояние больных, лечащихся в инфекционном отделении, оценивается как среднетяжелое. Агентство пищевой безопасности проинформировано в связи с фактом. Уже начаты расследования", - сообщили в министерстве.

Отметим, что до этого еще у двоих жителей Сабирабада была обнаружена сибирская язва, один из них скончался.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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