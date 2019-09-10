В Баку подорожала аренда жилья

10 сентября 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии начала нового учебного года выросли цены на аренду жилья в Баку, сказал во вторник Trend директор консалтинговой компании "MBA Group" Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в августе средняя стоимость аренды квартир в Баку выросла на 5,5 процента.

Ибрагимов отметил, что больше всего выросли цены на арендуемые квартиры в районе станций метро, в особенности находящихся вблизи учебных заведений.

По словам эксперта, рост цен на арендуемые квартиры на этих территориях составил 12,56 процента (400-500 манатов).

Он подчеркнул, что больше всего подорожала аренда однокомнатных квартир (на 10 процентов). По двухкомнатным квартирам рост составил 2,79 процента, трехкомнатным – 6,65 процента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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