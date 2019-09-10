В Азербайджане начался прием учителей на работу по срочному контракту

10 сентября 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане 10 сентября начался электронный прием документов по приему учителей на работу в 2019-2020 учебном году на основе срочного контракта в общеобразовательные учреждения, входящие в систему министерства образования. Прием документов завершится 11 сентября в 23:59.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, прием учителей на работу по срочному контракту будет централизованно осуществляться посредством интернет-сайта miq.edu.az.

В процессе могут принять участие соискатели, не занявшие вакантные места в конкурсе этого года, а успешно сдавшие экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу в 2018 и 2019 годах. Кандидаты, на своих личных страницах должны выбрать до четырех вакантных мест и подтвердить свои электронные заявки. Участники прошлогоднего конкурса, не принявшие участие в конкурсе этого года, должны заново пройти регистрацию.

Учителя, достигшие успеха в прошлогоднем конкурсе по приему на работу, смогут принять участие в этом процессе с целью поступления на вторую работу по срочному контракту.

Отметим, что прием на работу учителей на основе срочного трудового договора начальных классов общеобразовательных школ Баку будет осуществляться Управлением образования города Баку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку завершились собеседования в рамках конкурса по приему на работу в столичные школы
Общество 9 сентября 15:33
В школах Азербайджана завершилась выдача учебников
Общество 7 сентября 15:59
В Азербайджане начинается прием учителей на работу по срочному договору
Общество 6 сентября 18:22
Правительство проводит Национальную кампанию по документированию детей
Бизнес 6 сентября 14:22
В Азербайджане изменились правила приема учителей на работу
Общество 30 августа 20:19
В Азербайджане до 3 тыс. учителей приняты на работу на постоянной основе - минобразования
Общество 29 августа 17:47
Лента новостей
Японские компании расширят присутствие в Узбекистане
Бизнес 15:26
Грузинский ТВС-банк не занимается непрофильными активами
Финансы 15:15
МЧС: В Азербайджане малолетние дети все чаще остаются запертыми в квартирах (ВИДЕО)
Общество 15:14
Минздрав: у Али Ахмедова нет противопоказаний к донорству крови
Общество 15:08
На Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку продано свыше 8500 билетов
Общество 15:08
Товарооборот Турции с Туркменистаном вырос почти на $45 млн
Турция 15:04
Международная организация Better Cotton Initiative планирует открыть свой офис в Узбекистане
Бизнес 15:03
Мурад Гусейнов в прямом эфире Səhərçağı (ВИДЕО)
Культура 14:58
Эльдар Султанов: В Генпрокурате не ведется расследование (Эксклюзив)
Политика 14:57