Бакметрополитен сократит интервалы движения поездов

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона Бакинский метрополитен переходит на зимний график движения , сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Бакинский метрополитен».

Приказом главы ЗАО будет увеличено количество поездов и сокращены интервалы между ними.

По графику, который вступит в силу с 14 сентября, в часы пик интервал между поездами в направлении «Ази Асланов -2 8 Мая» и обратно составит минимум две минуты, в остальные часы дня – 2,5 минуты, а в вечерние часы – 3 минуты и более.

В ЗАО напомнили, что часы пик длятся утром с 07:30 до 09:30, а вечером с 17:30 до 19:30.

В компании добавили, что с учетом особенностей путей метро, интервал на станции пересадки «28 Мая» в направлении «Дарнагюль» и «Ичеришехер» и обратно будет вдвое больше.

В сообщении говорится, что настоящий график относится к рабочим дням. В субботние и воскресные дни, в том числе, в нерабочие дни, в метрополитене действует другой график движения.

Настоящий график будет в силе до лета 2020 года.

Напомним, что расписание поездов Бакинского метрополитена меняется дважды в год.

С 14 сентября расписанием поездов до станции метро «Бакмил» и обратно будет доступно на сайте www.metro.gov.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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