В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)

11 сентября 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана о мерах по реконструкции автомобильных дорог Голгети-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы и Нехряхалил-Котанарх-Джардам-Тофиги-Шамсабад в Агдашском районе завершаются работы по их строительству, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Общая протяженность этих дорог 60 километров – 33 километров и 27 километров соответственно.

Обе автодороги двухполосные и реконструированы в соответствии с четвертой технической категорией.

На завершающем этапе строительных работ установлено 479 дорожных знаков и информационных щитов, нанесена дорожная разметка.

Благодаря завершающимся работам по реконструкции около 25 тысяч населения 17 населенных пунктов смогут удобно доезжать до районного центра, выезжать на автотрассу республиканского значения Агдаш-Ляки, оттуда на трассы M4 Баку-Шамахы-Евлах и M2 Баку-Алят-Газах-госграница Грузии.

Реконструкция этих дорог позволяет быстрее доставлять выращенную сельхозпродукцию до потребителя.

Напомним, что распоряжениями главы государства на строительство автомобильной дороги Голгети-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы было выделено 11,6 миллиона манатов, на строительство дороги Нехряхалил-Котанарх-Джардам-Тофиги-Шамсабад - 9,6 миллиона манатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
  • В Агдаше завершается реконструкция двух автодорог (ФОТО)
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