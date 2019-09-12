Знакомство с представительницами Азербайджана на Чемпионате мира: команда в групповых упражнениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16-22 сентября в столице Азербайджана пройдут крупномасштабные соревнования - 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщает Trend. В программе групповых упражнений на Чемпионате Азербайджан представит команда в составе - Алии Пашаевой, Дарьи Сорокиной, Айшан Байрамовой, Зейнаб Гумметовой и Дианы Ахмедбейли.

Конечно, сейчас все мысли, силы и время азербайджанских граций занимает подготовка к Чемпионату мира, однако спортсменки нашли время в своем плотном графике и рассказали о том, как проходят их тренировки, что для них значит художественная гимнастика, и как они пришли в этот вид спорта.

- Расскажите, как пришли в спорт и почему выбрали художественную гимнастику?

Алия Пашаева: Художественной гимнастикой начала заниматься с 2005 года. В спорт меня отдали родители, для того чтобы у меня была правильная и ровная осанка, красивая фигура. Многие родители отдают детей на гимнастику для здоровья, мои - никогда не думали о том, что я буду заниматься профессионально. Можно сказать, что я и сама выбрала этот вид спорта - впервые в жизни увидела художественную гимнастику по телевизору, мне настолько сильно понравилось выступление спортсменок, что сама захотела заниматься. Понравилась их красота, элементы, которые они выполняют с предметами - было очень интересно наблюдать за выступлениями.

Диана Ахмедбейли: Меня тоже отдали на гимнастику родители для общей физической подготовки. Мне тогда было пять лет. Вначале не очень понравилось, я немного позанималась и прекратила. Через какое-то время поняла, что снова хочу заниматься, и вернулась.

Дарья Сорокина: В художественную гимнастику меня привела мама. В детстве была толстенькой, и тренера не хотели меня брать. Занималась - бегала, кувыркалась, выполняла упражнения, и после того, как похудела, тренера сказали, что из тебя выйдет гимнастка. Так я осталась в спорте и продолжила заниматься художественной гимнастикой.

Айшан Байрамова: Меня на занятия привели в семь лет. Мама очень любит спорт, она сама хотела стать гимнасткой, но ее родители в спорт не отдали. Тренироваться я начала вместе с сестрой, только она потом бросила, а мне так понравилось, что я продолжила.

Зейнаб Гумметова: Как и всех на гимнастику меня привели родители, на тот период мне было шесть лет. С раннего возраста была гибкая, и тренера говорили, что из меня выйдет гимнастка. Мне и самой нравилось заниматься, так что решила остаться.

- Наверняка у каждой из вас были кумиры за выступлениями, которых вы наблюдали, и на кого хотели равняться?

Алия Пашаева: Не могу сказать, что у меня есть кумиры, но у некоторых гимнасток мне нравятся какие-то определенные черты. В ком-то я вижу целеустремленность, другая - внешне очень красивая. Например, мне очень нравились - Анна Ризатдинова, Дарья Кондакова, артистизмом - Алина Кабаева.

Зейнаб Гумметова: Я любила смотреть, как выполняли композиции Анна Ризатдинова, Анна Бессонова и Алина Кабаева.

Диана Ахмедбейли: Люблю период гимнастики, когда был цикл подготовки на Олимпиаду 2012 года. Мне тогда очень нравились Дарья Кондакова, Дарья Дмитриева и Евгения Канаева, для меня они идеалы. Также нравились выступлении Анны Бессоновой и Анны Ризатдиновой.

Айшан Байрамова: У меня никогда не было кумира, в каждой гимнастке нравилась то, чем она выделялась: у одной, то как выполняет повороты, у другой - баланс, у третьей - артистизм. Когда была маленькая, то мне больше всех мне нравилась Алина Кабаева, потом уже Анна Ризатдинова, Дарья Дмитриева, Евгения Канаева и Яна Кудрявцева.

Дарья Сорокина: Мне раньше нравилась израильская гимнастка Нета Ривкин. Даже не могу назвать причину, но с интересом наблюдала за выступлениями этой спортсменки. На данный момент нравится Екатерина Селезнёва.

- Конечно, гимнастика занимает большую часть вашего времени, но, наверное, у вас есть и какие-то другие увлечения, хобби?

Алия Пашаева: Признаюсь, что рассказываю об этом не так часто, не потому что стесняюсь, просто для меня это личное. Я иногда пишу стихи. Люблю познавать, что-то духовное, читать об этом.

Зейнаб Гумметова: Я тоже иногда пишу стихи, а еще люблю изучать иностранные языки.

Диана Ахмедбейли: Раньше увлекалась музыкой, любила играть на гитаре и фортепиано. Сейчас у меня большая часть времени уходит на домашние дела, к тому же я изучаю английский язык.

Айшан Байрамова: Мне очень нравится смотреть сериалы. Еще много гуляю, общаюсь с друзьями. Люблю беседовать с друзьями и близкими.

Дарья Сорокина: А я люблю слушать музыку и путешествовать.

- Расскажите, какое у вас образование, кто и где учится или учится?

Алия Пашаева: Я окончила Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта. В планах продолжить обучение.

Зейнаб Гумметова: Я учусь на втором курсе Академии физической культуры и спорта.

Диана Ахмедбейли: А я заканчиваю обучение, сейчас на третьем курс Академии.

Айшан Байрамова: Тоже перешла на третий курс.

Дарья Сорокина: Перешла в 11 класс – я самая маленькая у нас в команде.

- Для вас самое главное сейчас это Чемпионат мира в Баку, расскажите, как проходит подготовка.

Алия Пашаева: Я, наверное, отвечу за всех. Если честно сейчас у нас подготовка идет очень интенсивно, часто бывает контрольные тренировки, так как эта не совсем обычный Чемпионат мира, здесь будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры-2020. И для нас это очень важно, поэтому мы умиленно готовимся к Чемпионату. До соревнований осталось совсем мало времени.

- А что можете сказать о соперниках на Чемпионате мира?

Алия Пашаева: В первую очередь мы сами себе соперники.

Диана Ахмедбейли: Команды, которые чисто выступят, получат высокие оценки. Поэтому мы должны работать больше, чтобы стабильно выступить.

- Как настраиваетесь перед выступлением, что помогает справиться с волнением?

Алия Пашаева: Чтобы не волноваться во время выступления как минимум нужно на тренировке работать стабильно. Перед выступлением бывает волнение, но ты должен осознавать, что сто раз выполнял программу стабильно на тренировках, и поэтому на соревновании больше вероятности все сделать, чем не сделать. И эта мысль успокаивает.

Айшан Байрамова: Перед выступлением собираемся, друг-друга поддерживаем, стимулируем. И конечно, нас настраивает наш тренер.

- Что по-вашему самое важно в команде?

Алия Пашаева: Сплоченность, быть одной командой – это самое важное. Один за всех и все за одного. Если хотя бы одна из нас будет не за всех, а за себя, то уже выступление не получается, это сразу ощущается.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

В 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике примут участие более 300 гимнасток из 61 страны.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )

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