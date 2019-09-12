Завтра в Баку возможен дождь

12 сентября 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако в первой половине дня местами возможен дождь, ветер умеренный северный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем - 23-26 градусов, в Баку ночью 18-20 градусов, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в вечерние часы в некоторых горных районах ожидаются дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер восточный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью - 15-19, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью - 5-9, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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