Минтруда Азербайджана скоро запустит единую электронную базу вакантных рабочих мест

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения завершает работы по цифровизации единой базы вакантных рабочих мест.

Об этом замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли сказал, выступая на брифинге, проведенном в связи с заседанием Комитета ООН по защите прав трудовых мигрантов и их членов семей на тему «Пути решения основных проблем трудовых мигрантов на фоне глобальных кризисов в изменяющемся мире», сообщает в пятницу Trend.

По его словам, база скоро будет запущена, и предоставлена в распоряжение граждан Азербайджана и иностранцев, работающих в стране.

Керимли отметил, что в Азербайджане иностранцы больше заняты в нефтегазовой промышленности, строительном секторе и сфере услуг. «Иностранец, желающее работать в Азербайджане, согласно существующим квотам, по трудовой деятельности иностранцев в Азербайджане, обращается в Государственную миграционную службу, после чего Служба, получив заключения Минтруда и других госструктур, выдает им разрешения на трудовую деятельность».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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