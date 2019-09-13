Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

13 сентября 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для тех, кто планирует отправиться в путешествие на выходные дни.

На Большом и Малом Кавказе утром и вечером ожидаются дожди, ливни и грозы. Западный ветер 15 августа местами будет усиливаться. В предгорных районах температура воздуха 22-26, в горных - 10-15 градусов тепла, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринской зоне местами ожидаются дожди, грозы, ливни. Ветер восточный. Максимальная температура воздуха 20-24 градусов, в горных районах 13-17 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне в основном без осадков, но вечером 15 сентября ожидаются дожди и грозы. Ветер восточный, а 15 августа - западный, который местами будет усиливаться. Максимальная температура воздуха составит 22-26 градусов тепла.

В равнинных районах в основном без осадков, но вечером 15 сентября ожидаются дожди и грозы. Ветер восточный, но 15 августа западный ветер местами будет усиливаться, максимальная температура - 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также в основном без осадков, но вечером 15 сентября ожидаются дожди и грозы. Ветер восточный, но 15 августа западный ветер местами будет усиливаться, максимальная температура воздуха - 24-29 градусов тепла.

В столице погода будет пасмурной, ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный. Максимальная температура воздуха - 24 - 27 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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