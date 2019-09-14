Магомедрасул Меджидов одержал победу в первом бою в профессиональном боксе

14 сентября 2019 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Троекратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов провел первый бой в профессиональном боксе, сообщает в субботу Trend.

Во встрече, проведенной в Madison Square Garden в Нью-Йорке, он одержал победу над американцем Эдом Фонтейном. 33-х летний азербайджанский боксер победил своего соперника в третьем раунде техническим нокаутом.

Напомним, что Эд Фонтейн победил в семи боях из 12, проведенных на профессиональном ринге.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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