Магомедрасул Меджидов одержал победу в первом бою в профессиональном боксе

БАКУ /Trend/ - Троекратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов провел первый бой в профессиональном боксе, сообщает в субботу Trend.

Во встрече, проведенной в Madison Square Garden в Нью-Йорке, он одержал победу над американцем Эдом Фонтейном. 33-х летний азербайджанский боксер победил своего соперника в третьем раунде техническим нокаутом.

Напомним, что Эд Фонтейн победил в семи боях из 12, проведенных на профессиональном ринге.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.