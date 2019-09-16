В этом году из оборота выведено около тонны наркотических веществ — министр

16 сентября 2019 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За прошлый период этого года из оборота выведено около тонны наркотических веществ.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД, об этом сказал министр Вилаят Эйвазов на коллегиальном заседании, посвященном предотвращению и раскрытию преступлений против имущества и мелких грабежей, произошедших в неочевидных условиях, а также деятельности полицейских и участковых инспекторов в сфере применения административного законодательства.

Министр сообщил, что деятельность в этой сфере не является полностью удовлетворительной

Эйвазов отметив важность антинаркотической пропаганды среди молодежи, в образовательных учреждениях, в СМИ и социальных сетях, в частности, дал конкретные поручения по пресечению попыток продажи наркотических средств преступными группировками, которые используют новые методы — интернет-информационнные ресурсы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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