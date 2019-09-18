В Центре Гейдара Алиева открылась выставка уникальных музыкальных инструментов народов мира (ФОТО/ВИДЕО) (версия 3)

18 сентября 2019 12:06 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:33)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 17 сентября состоялось открытие выставки «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие», сообщает в среду Trend.

На церемонии открытия ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими рассказал о значимости выставки, открывшейся накануне Дня национальной музыки. Народный артист подчеркнул большую важность организации такой выставки в то время, когда наблюдаются случаи нападок, агрессии в связи с азербайджанскими национальными музыкальными инструментами.

«Мы постоянно должны проводить такую работу по пропаганде азербайджанской культуры в мире. Масштабная организация выставки поражает. Думаю, что у выставки есть будущее, и она должна расти и расширяться. Для гостей, приходящих в Центр Гейдара Алиева, демонстрация музыкальных инструментов, относящихся к азербайджанской культуре и к восточной культуре в целом - очень интересное явление, и все это наша большая пропаганда», - сказал Сиявуш Керими, выразив уверенность в том, что выставка понравится всем.

Народный артист, тарист, профессор Рамиз Гулиев оценил организацию этой грандиозной выставки как важное событие в культурной жизни азербайджанского народа.

«Азербайджанские национальные музыкальные инструменты, демонстрируемые на выставке - достояние нашего народа. История азербайджанских национальных инструментов уходит корнями к периоду до нашей эры. Эта выставка донесет до мира прекрасный голос музыкальной культуры азербайджанского народа. Гордимся тем, что азербайджанский народ хранит свое музыкальное искусство, музыкальные инструменты. В то же время мы очень рады тому, что государство стоит на страже музыкальной культуры азербайджанского народа. Эта выставка - наглядный пример внимания и заботы нашего государства об азербайджанском мугаме, музыке. Проведена огромная работа, которая придется по нраву всем», - сказал Рамиз Гулиев. Он подчеркнул, что внимание и забота, которые проявлял об азербайджанской культуре великий лидер Гейдар Алиев, продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым, а также отметил существование в стране мультикультуральной среды.

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