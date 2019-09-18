В Азербайджане свыше 56 тыс. учащихся хотят сменить школу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане поступили в электронной форме 56 462 обращения от учащихся школ в связи с переводом в другие учебные заведения, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Из них 53 595 учащимся предоставлено разрешение сменить школу, 2086 запросов находятся на стадии рассмотрения, по остальным запросам отказано в переводе по причине несоответствия языка и уклона обучения в учебном заведении.

Отметим, что прием запросов по переводу учащихся в другие школы в электронной форме временно приостановлен с 15 сентября до 15 октября в связи с началом нового учебного года и комплектацией классов.

Данный процесс осуществлялся с 15 августа посредством портала www.sy.edu.az и в центрах альтернативной регистрации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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