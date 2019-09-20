В Азербайджане развиваются все виды гимнастики – зрительница

БАКУ /Trend/ - Национальная арена гимнастики произвела на меня потрясающие впечатление, об этом в пятницу сказала Trend зрительница 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Татьяна Смирнова.

«Первый раз посещаем Национальную арену гимнастики, здесь очень красиво, мы под большим впечатлением. Все организовано четко», - сказала зрительница, которая пришла посмотреть соревнования со своей внучкой.

По словам Смирновой, ее внучка занимается гимнастикой и для нее видеть выступления известных спортсменок огромная мотивация, чтобы заниматься и тренироваться дальше.

«Внучке очень интересно наблюдать за спортсменками. Для нее огромная мотивация заниматься дальше, поэтому мы сегодня и здесь», - добавила Смирнова.

Зрительница также отметила, что в Азербайджане развиваются все виды гимнастики.

«Гимнастика в стране развивается, проводятся различные мероприятия. У меня много знакомых, которые отдают детей заниматься гимнастикой», - сказала Смирнова.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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