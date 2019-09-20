Дина Аверина завоевала «золото» в индивидуальном многоборье Чемпионата мира в Баку

20 сентября 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Дина Аверина с результатом 91.400 балла завоевала «золото» 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщает в пятницу Trend.

Серебряная медаль у Арины Авериной (Россия, 91.100 балла), «бронзу» завоевала Линой Ашрам (Израиль, 89.700 балла)

Также ТОП-16 гимнасток, выступивших в индивидуальном многоборье, получили лицензию (максимум две гимнастки от страны) на Олимпийские игры–2020.

Напомним, что Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова по итогам своего выступления завоевала лицензию на Олимпийские игры–2020, она заняла 16 строчку в таблице с результатом 78.725 балла.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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