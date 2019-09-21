Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)

21 сентября 2019 00:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября в Приморском национальном парке открылась фотовыставка под названием "Под одним солнцем", посвященная мультикультуральным ценностям Азербайджана.

Выставка организована Бакинским медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

В открытии выставки приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На выставке представлены фотографии проживающих в Азербайджане представителей различных народностей, снятые профессиональными фотографами Бакинского медиа-центра. Авторами представленных на выставке снимков являются фотографы Бакинского медиа-центра Вугар Ибадов и Заур Мирзоев.

Делясь с журналистами своими впечатлениями о выставке, Вугар Ибадов сказал: "Это проект, реализованный Бакинским медиа-центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева. На создание фотографий для этой выставки потребовался год. За это время мы побывали в ряде регионов нашей страны. Можно сказать, что мы проводили съемки в районах и отдаленных селах во все времена года. На этой выставке мы также показываем ценности толерантности нашей страны. Ранее фотовыставка была представлена в рамках Дней Азербайджана в Париже и Каннах. Мы выражаем признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за организацию выставки".

Информируя о проекте, Заур Мирзоев сказал, что съемки начались еще в 2016 году. Этот проект стартовал во время съемок фильма "Под одним солнцем", повествующего о проживающих в нашей стране малочисленных народах. "Как видно из выставки, мы также фотографировали известных лиц и представителей старшего поколения малочисленных народов, проживающих в различных регионах. Цель проекта - запечатлеть и показать традиции толерантности и мультикультурализма в нашей стране", - сказал он.

В ходе реализации проекта фотографии снимались во всех регионах, где проходили съемки фильма, были отражены моменты из жизни людей различных этнических групп.

Цель организации фотовыставки - еще раз продемонстрировать, что в Азербайджане сформирована толерантная среда, где каждый, независимо от религии, языка и национальности, имеет равные права и свободы.

Отметим, что Бакинский медиа-центр при поддержке Фонда Гейдара Алиева в 2016 году в рамках "Года мультикультурализма" в Азербайджане выпустил фильм "Под одним солнцем", в котором были показаны жизнь и быт, культура и искусство представителей 17 народностей, проживающих в Азербайджане. В рамках этого проекта сотрудники центра засняли жителей 54 сел и поселков различных регионов Азербайджана, 3850 пейзажей, отражающих красоту азербайджанской природы, а также 2625 лиц различного возраста и этнических групп.

На выставке представлены 80 снимков, отобранных из числа этих фотографий.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО) (Версия 2)
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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана (ФОТО)
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