Шариф Шарифов завоевал олимпийскую лицензию, два азербайджанских борца - в полуфинале чемпионата мира в Казахстане

21 сентября 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершается чемпионат мира по борьбе, который проводится в столице Казахстана Нур-Султане.

Как сообщает в субботу Trend, в восьмой день соревнований стартовали состязания в весовых категориях 61, 79, 86 и 97 килограммов.

Подключившийся к борьбе в 1/8 финала азербайджанский спортсмен Ахмеднаби Гварзатилов, одержав сенсационную победу над кубинским чемпионом мира, вышел в четвертьфинал. На этом этапе он встретился с иранским борцом и в напряженном поединке уступил сопернику.

Джабраил Гасанов также вступил в борьбу с 1/8 финала. Капитан азербайджанской сборной прошел в 1/4 финала, одолев атлета из Украины. Одержав на этом этапе победу над казасхстанским спортсменом, Гасанов завоевал путевку в полуфинал.

Александр Гостиев в первой встрече уступил узбекскому спортсмену.

Шариф Шарифов на квалификационном этапе оказался сильнее корейского борца. Азербайджанский олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, одолев представителя Украины, вышел в 1/4 финала. Титулованный азербайджанский борец, одержав на этом этапе победу над грузинском спортсменом Элизбаром Одикадзе, прошел в полуфинал и таким образом стал на соревнованиях первым борцом вольного стиля, обеспечившим себе олимпийскую лицензию.

Отметим, что полуфинальные схватки начались в 14:45 по бакинскому времени.

(Текст: Турал Гараджаев)

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