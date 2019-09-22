Команда России заняла первое место на Чемпионате мира в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав

22 сентября 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Команда России с результатом 29.450 балла заняла первое место на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте с результатом 29.400 балла расположилась команда Япония, третью строчку набрав 29.200 балла, заняла команда Италии.

Команда Азербайджана с результатом 26.450 балла заняла седьмую позицию. В состав команды входят - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.
Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева)

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