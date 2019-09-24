В Азербайджане стартует совместный проект ФAO и министерства экологии и природных ресурсов

БАКУ/Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФAO) совместно с министерством экологии и природных ресурсов запустили в Азербайджане новый проект.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала замещающая Главного технического консультанта FAO, координатор проекта по подготовке к сотрудничеству с Фондом зеленого климата Кармен Аргуэлло.

По ее словам, проект нацелен на подробный анализ применения практических и технологических решений для упрощения осуществления Национальных обязательств. Бюджет проекта составляет примерно 500 тысяч долларов, а продолжительность – 18 месяцев.

Руководитель офиса Сотрудничества и координирования ФАО в Азербайджане Мелек Чакмака отметила, что Азербайджан, как развивающаяся страна, считает смену климата серьезной проблемой окружающей среды и поддерживает международное сотрудничество в этой сфере. В свою очередь, ФАО окажет необходимую поддержку во внедрении и применении в Азербайджане передовой мировой практики. Она сообщила, что этот проект предусматривает также определение самой подходящей национальной структуры (государственной или частной) для начала процесса аккредитации.

Далее координатор проекта Кармен Аргуэлло выступила с презентацией по текущей ситуации окружающей среды в Азербайджане и деятельности в сфере климата, возможности проведения мероприятий, связанных с климатом в основных секторах, включая и сельское хозяйство.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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