На ярмарке меда в Баку будут установлены камеры наблюдения

26 сентября 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершается подготовка к 20-й республиканской ярмарке-выставке пчеловодческой продукции в Баку, и вся продукция уже прошла проверку Агентства пищевой безопасности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при министерстве сельского хозяйства.

На месте ярмарки установлены камеры наблюдения, посредством которых посетителям периодически будут показываться кадры в режиме онлайн.

Отметим, что, учитывая сильный ветер во время прошлогодней ярмарки, на нынешнюю ярмарку доставлены специальные палатки, в которых будет установлена система по обогреву в холодные дни.

Напомним, что ярмарка организована ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» при министерстве сельского хозяйства совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана. Ярмарка-выставка пчеловодческой продукции пройдет с 28 сентября по 18 октября по адресу: просп. Фатали хана Хойского, 10 в Наримановском районе (территория Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова).

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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