В Азербайджане удостоверения личности будут выдаваться независимо от места прописки

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ по выдаче удостоверений личности, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД.
Согласно приказу, с 1 ноября этого года удостоверение личности гражданина Азербайджана будет выдаваться независимо от места прописки.
Отметим, что согласно соответствующему указу Президента Азербайджана общегражданские паспорта с электронным носителем, выдаются с 2013 года в каждом Центре "ASAN" или территориальной структуре полиции независимо от места прописки.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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