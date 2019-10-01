Граждане Азербайджана смогут бесплатно звонить в новый call-center генпрокуратуры

1 октября 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана смогут бесплатно звонить в новый call-center 961, созданный в Генеральной прокуратуре.

Об этом журналистам сказал генеральный прокурор Закир Гаралов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, отдел, который будет управлять этим call-center, будет принимать жалобы в отношении противоправных действий сотрудников прокуратуры. Процесс будет фиксироваться аудиозаписью. Обо всех звонках будет докладываться генеральному прокурору, который даст соответствующие поручения по выполнению решений».

Гаралов напомнил, что в генпрокуратуре и до этого функционировала «горячая линия»: «Этот центр тоже нормально функционировал. По поручению главы государства, отношения граждан и чиновников должны быть построены в совершенно новой плоскости».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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