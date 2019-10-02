В трех районах Азербайджана газ будет подаваться с перебоями

2 октября 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 08:30 до 19:00 на восьмом километре магистрального газопровода «Ордахал-Ярдымлы» выполняются работы по переносу части трубопровода, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз». Поэтому в ряде населенных пунктов Ярдымлинского и Лерикского районов газоснабжение будет приостановлено.

Кроме того, в связи с наладочными работами на газораспределительной станции «Шамахы» газ в ряд сел Шамахинского района будет подаваться с перебоями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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