В трех районах Азербайджана газ будет подаваться с перебоями

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 08:30 до 19:00 на восьмом километре магистрального газопровода «Ордахал-Ярдымлы» выполняются работы по переносу части трубопровода, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз». Поэтому в ряде населенных пунктов Ярдымлинского и Лерикского районов газоснабжение будет приостановлено.

Кроме того, в связи с наладочными работами на газораспределительной станции «Шамахы» газ в ряд сел Шамахинского района будет подаваться с перебоями.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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