В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)

2 октября 2019 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство по налогам продолжает контрольные меры по пресечению фактов производства и продажи алкогольных напитков без акцизных марок или с поддельными акцизными марками.

Как сообщает в среду Trend, в Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений министерства поступила оперативная информация о том, что на предприятии в селе Гасансу Агстафинского района кустарным методом производятся алкогольные напитки, которые с целью уклонения от уплаты налогов маркируются поддельными акцизными марками. В ходе оперативных контрольных мер, на объекте, принадлежащем физическому лицу Исмайылову Арзу Айдын оглу, информация подтвердилась. Было установлено, что несмотря на то, что налогоплательщик обратился в налоговой орган в связи с прекращением деятельности до 19.08.2024 года, фактически, он ее продолжал. Три физических лиц были привлечены работе без оформления трудового договора. На объекте было обнаружено 4955 поддельных акцизных марок, а также установлено, что 1036 единиц готовой продукции промаркированы поддельными акцизными марками и хранятся для дальнейшей продажи.

На предприятии был обнаружен опасный для человеческого организма раствор "Растворитель 646". В связи с предположением использования этого вещества в производстве продукции к расслежованию были привлечены сотрудники Агентства пищевой безопасности.

Министерство по налогам в очередной раз напоминает, продажа продукции без акцизных марок или с поддельными марками запрещена законодательством и налоговые органы принимают меры по устранению таких фактов и привлечению к ответственности виновных.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
  • В Агстафе обнаружено предприятие по производству контрафактного алкоголя (ФОТО)
Новости по теме
Крупное предприятие Азербайджана закупило инновационное оборудование для производства водки
Бизнес 30 сентября 17:27
Минналогов Азербайджана привлекло консультанта для диагностики налоговой системы
Финансы 30 сентября 10:51
Джалилабадский винный завод запустил новую линию по производству коньячного спирта
Бизнес 24 сентября 11:46
Реструктуризируется Учебный центр минналогов Азербайджана
Общество 24 сентября 10:56
Азербайджанское алкогольное предприятие запустило новую линию производства
Бизнес 23 сентября 16:53
Производитель алкоголя в Азербайджане расширяет ассортимент
Бизнес 23 сентября 15:00
Лента новостей
В Узбекистане состоится Тюркский бизнес и инвестиционный форум
Бизнес 20:25
IFC и Bank Respublika подписали соглашение по валютным рискам
Финансы 20:11
Причины подорожания жилья в Баку
Экономика 20:05
В Газахе подвергся обстрелу экскаватор, водитель скончался
Нагорно-карабахский конфликт 19:41
В Грузии прекратили деятельность 18 микрофинансовых организаций
Финансы 19:35
Динамичный рост населения связан с экономическим развитием и социальной политикой в Азербайджане - депутат
Политика 19:32
Делегация Туркменистана провела встречу с торговым представителем премьер-министра Великобритании
Туркменистан 19:24
В воинских частях Азербайджана началась перепись населения
Общество 19:17
Дети, лишенные родительской опеки, навестили пожилых обитателей пансионата для инвалидов войны и труда (ФОТО)
Общество 19:14