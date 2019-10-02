Теймур Раджабов одержал победу в финале Кубка мира по шахматам

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов успешно провел третью финальную встречу на Кубке мира, который проходит в российском Ханты-Мансийске, сообщает в среду Trend.

Раджабов встретился с китайским соперником Дунгом Лиреном. Встреча завершилась на 46-м ходу победой Теймура Раджабова.

В результате, представитель Азербайджана сравнял общий счет – 1,5:1,5.

Отметим, что завтра финалисты проведут последние встречи.

При ничейном счете, четвертого октября состоится тай-брейк.

В турнире стартовали 128 шахматистов. Призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.

Победа дает также дает право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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