В 2019 году Гран-при F-1 Азербайджана наблюдали 90,2 млн телезрителей

3 октября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Продление контракта по проведению Формулы-1 до 2023 года, новые возможности позволили сэкономить около 50 миллионов долларов.

Об этом сказала руководитель отдела маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи, передает в четверг Trend.

Она сообщила, что в 2019 году Гран-при Азербайджана наблюдали 90,2 млн телезрителей и эта больше прошлогоднего на 10 процентов.

О Гран-при Азербайджана 2019 опубликовано свыше 37 тысяч статей. Их медийная стоимость составила 131 миллион долларов. В целом 307 миллионов человек в том или ином виде получили информацию об этом состязании в Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-при России "Формулы-1"
Спорт 29 сентября 18:44
Феттель выиграл Гран-при Сингапура "Формулы-1"
Спорт 22 сентября 19:41
Этап "Формулы-1" в Сингапуре может быть отменен из-за лесных пожаров
В мире 16 сентября 05:15
Леклер выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Италии
Спорт 7 сентября 19:17
Квят рассказал, что вдохновлялся Шумахером на старте карьеры
В мире 24 августа 19:26
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл гонку этапа "Формулы-1" в Венгрии
Спорт 4 августа 20:14
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Для нас Россия – важнейший партнёр, друг, добрый сосед
Политика 16:30
В регионе Азербайджана откроется малое швейное предприятие
Бизнес 16:21
Иран сократил производство автозапчастей
Бизнес 16:19
Министерство: Новый фонд обеспечит систематическую материально-техническую поддержку мерам по охране труда
Общество 16:14
В Азербайджане на 1 октября было выдано 27 тысяч ипотечных кредитов
Финансы 16:13
Узбекско-китайское СП закупает запчасти для газогенераторов путем тендера
Тендеры 16:04
Азербайджанская компания завершает разработку новой модели хлебопекарного оборудования
Бизнес 16:03
Министр: Большинство кадров для "Бакинского метрополитена" подготовил Университет архитектуры и строительства
Общество 16:01
В Иране подорожало 18 валют
Финансы 15:56