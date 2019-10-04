В Азербайджане прогнозируется рост уровня средней зарплаты до 15 процентов - министр

4 октября 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До конца текущего года в Азербайджане ожидается увеличение показателей средней заработной платы до 15 процентов. Как передает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев, на конференции, посвященной завершению совместного твиннинг-проекта реализованного при поддержке ЕС.

По словам Бабаева, этот факт является следствием реформ, проведенных в социальной сфере правительством Азербайджана.

"По всей вероятности, к концу текущего года этот показатель будет установлен более точно, но по нашим прогнозам он будет варьировать в пределах 14-15 процентов. Это значит, что со следующего года пенсии будут индексироваться в соответствии с этим показателем. Мы полагаем, что новый пакет социальных реформ продолжится и в будущем, и отразится на показателях средней заработной платы граждан, а также на минимальном уровне пенсий", - сказал министр.

Бабаев отметил, что реформы в сфере труда и социального обеспечения граждан будут продолжены и в последующие годы.

(Автор Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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