В Баку за вырубку деревьев оштрафована компания

7 октября 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана выявили в августе факт вырубки деревьев рядом с рынком на улице Маяковского в Наримановском районе Баку. Об этомсказала журналистам пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, сообщает Trend.

"Во время сноса аварийного здания общежития, расположенного по указанному адресу, компания ООО "RR CONSTRUVTİON" вырубила несколько деревьев. По факту были составлены акт и протокол, ООО оштрафовано на 50 тысяч манатов как юридическое лицо", - сказала Ибрагимова.

Отметим, что ранее в СМИ распространилась информация о вырубке деревьев на улице Маяковского в Наримановском районе и непринятии мер в связи с этим.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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