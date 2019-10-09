Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)

9 октября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время пикета в Баку был нанесен ущерб городскому хозяйству, сообщает в среду Trend со ссылкой на Главное управлении полиции г. Баку.

Согласно информации, пикет структуры, называющей себя "Национальным советом демократических сил", и Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) сопровождался массовыми правонарушениями в центре столицы. Несмотря на то, что до пикета организаторам были сделаны официальные предупреждения о проведении мероприятия в соответствии с требованиями законодательства, участники пикета нарушали требования закона, озвучивали незаконные призывы под предлогом «поддержки пикета», пытаясь привлечь больше сторонников. Подобные противоправные действия создали препятствия для свободного перемещения прохожих, а также для движения на улицах с интенсивным транспортным потоком, имели место попытки грубого отношения к окружающим и попытки провокаций в отношении сотрудников полиции.

Наряду с вышеперечисленным, был нанесен ущерб городской инфраструктуре на центральных улицах, перевернуты урны, нарушены санитарные нормы. Все это дает основание говорить, что организаторы пикета своими незаконными призывами под предлогом «поддержки пикета» создали почву для противоправных действий участников.

Сотрудники полиции, привлеченные к службе для обеспечения безопасности участников пикета, выполнили свои обязанности по охране и восстановлению общественного порядка и обеспечению прав человека, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
  • Во время пикета в Баку нанесен ущерб городскому хозяйству (ФОТО)
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