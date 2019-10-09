В Азербайджане за курение в запрещенных местах оштрафовано порядка 2000 человек

9 октября 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев 2019 года органы полиции городов и районов Азербайджана привлекли к административной ответственности 1923 лиц за курение в запрещенных местах и загрязнение окружающей среды окурками, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Еще 224 лица привлечены к административной ответственности за продажу сигарет несовершеннолетним лицам, к ним были применены штрафы в размере 79 550 манатов.

Отметим, что Главное управление по общественной безопасности МВД сфокусировано на выполнении задач, вытекающих из требований закона «Об ограничении использования табачной продукции», осуществляет ряд целенаправленных мер для уменьшения вредного влияния табачного дыма на общество и окружающую среду.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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