В Азербайджане пройдут мониторинги по выявлению птичьего гриппа

БАКУ /Trend/ - Специалисты и сотрудники Агентства пищевой безопасности и региональных филиалов, лабораторий Института пищевой безопасности, министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, здравоохранения в конце 2019 - начале 2020 года проведут эпизоотологические мониторинги по выявлению птичьего гриппа высокой патогенности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги будут проведены на Абшеронском полуострове, в национальных парках и заповедниках в Шабранском, Сальянском, Лянкяранском и Агджабединском районах, на водно-болотных территориях, а также на прибрежных территориях, где зимуют перелетные птицы.

Также во время мониторингов будут взяты диагностические пробы у различных видов птиц на крупных птицеводческих предприятиях, в приусадебных птицеводческих хозяйствах и хозяйствах коммерческого типа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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