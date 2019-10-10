В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО) (версия 4)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:47)

БАКУ /Trend/ - Сегодня день рождения одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в ХХ веке – ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает в четверг Trend.

По этому случаю коллектив Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова, министр здравоохранения Огтай Ширалиев посетили могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, и с глубоким уважением почтив ее память, возложили венки и цветы к ее могиле.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что безвременный уход из жизни такого ценного представителя интеллигенции, как Аида Имангулиева стал большой утратой как для Национальной академии наук Азербайджана, так и азербайджанской науки в целом. «Это очень большое достижение, когда есть такие азербайджанские женщины, как Аида Имангулиева, признанная благодаря своей научной деятельности и внесшая свой вклад в востоковедческую науку. Аида Имангулиева внесла очень большой вклад в азербайджанскую науку. Наряду с тем, что Аида Имангулиева была известным ученым, она также была прекрасным педагогом. Аида Имангулиева создала большую школу, продолжатели которой есть и сегодня», - сказала она.

Отметив, что Аида Имангулиева стала первой женщиной-арабистом и доктором наук в Азербайджане, Гусейнова сказала, что, являясь наиболее известным исследователем арабской эмигрантской литературы в мировом востоковедении, Аида Имангулиева посвятила этой проблеме монографии «Михаил Нуайме и Ассоциация пера», «Джубран Халиль Джубран», «Корифеи новоарабской литературы» и более 70 научных статей. Под ее руководством в свет вышли сборники по восточной филологии и книги с переводами образцов арабской литературы.

Глава комитета сказала, что наряду с тем, что Аида Имангулиева была видным ученым, она также была прекрасной женой, матерью и бабушкой: «К большому сожалению, в нашей науке очень мало таких женщин, объединяющих в себе все эти качества. Мы очень признательны Аиде Имангулиевой, и не только за ее научную деятельность. Аида Имангулиева подарила нашему обществу двух прекрасных дочерей, которые сегодня достойно представляют Азербайджан. Это действительно гордость Азербайджана, когда в одной семье трое женщин, известных своей научной и общественной деятельностью. Каждая из них, осуществляя сегодня деятельность в своей сфере, еще раз демонстрирует продолжение традиций Аиды Имангулиевой. Несмотря на то, что Наргиз Пашаева не занимается востоковедческой наукой, она академик, сказавшая свое слово в той научной сфере, в которой она работает. О Первом вице-президенте Азербайджана, президенте Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой можно говорить часами. И все это благодаря воспитанию, которое дала своим дочерям Аида Имангулиева. Сегодня многие девушки формируются и развиваются, беря с них пример. Мы всегда будем признательны им. Да упокоит Аллах душу Аиды Имангулиевой. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах".

Директор Национального музея азербайджанской истории НАНА, доктор наук по истории Наиля Велиханлы подчеркнула, что Аида Имангулиева достойна только самых лучших слов: «Мы и сегодня скорбим о ее безвременном уходе. Мы потеряли не только ученого, но и друга, коллегу. Очень мало людей, которые знали арабскую литературу так, как она. Аида Имангулиева оставила после себя прекрасные научные труды и замечательных детей».

Ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, профессор Гюльчохра Мамедова отметила, что в Азербайджане много женщин-ученых, и их число день ото дня растет. Но в тот период трудно было найти вторую такую женщину-ученого, признанного на международном уровне, как Аида Имангулиева: «Исследования Аиды Имангулиевой в сфере арабской эмигрантской литературы и сегодня не утратили своей актуальности. Объекты ее исследований и сегодня представляют большой интерес. Существуют многочисленные исследования, развивающие представленные в них идеи».

Мамедова добавила, что Аида Имангулиева является примером для молодых азербайджанских женщин-ученых: «Она является примером как очень умная, гордая женщина, и как человек, уделявший очень большое внимание науке. При этом она никогда не забывала о своей семье, уделяя ей достаточно внимания. Очень жаль, что жизнь такого человека прервалась так рано».

Отметим, что Аида Имангулиева родилась 10 октября 1939 года в Баку в семье видного представителя азербайджанской интеллигенции Насира Имангулиева. Окончив в 1962 году факультет востоковедения Азербайджанского госуниверситета (ныне Бакинский госуниверситет), Аида Имангулиева защитила кандидатскую диссертацию в 1966 году и докторскую - в 1989 году. Она прошла путь от младшего научного сотрудника Института востоковедения Академии наук Азербайджана до директора этого научного учреждения. Являлась членом президиума советского Общества востоковедения, Координационного совета по исследованию восточной литературы. Аида Имангулиева, много лет занимавшаяся также педагогической деятельностью, была одним из основных создателей учебного курса "новая арабская литература" в Советском Союзе и Азербайджане. В своей научной и организаторской деятельности Аида Имангулиева всегда уделяла особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров-арабистов. Автор трех монографий ("Михаил Нуайме и Ассоциация пера", Москва, 1975; "Джубран Халиль Джубран", Баку, 1975; "Корифеи новоарабской литературы", Баку, 1991) и более 70 научных статей Аида Имангулиева была редактором многих научных трудов в области восточной филологии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.