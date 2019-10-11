В Каспийском море сократились запасы кильки и осетровых

БАКУ/Trend/ - В Каспийском море сократилось количество кильки и осетровых

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на сегодняшней пресс-конференции в министерстве экологии и природных ресурсов директор департамента биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства Хикмет Ализаде.

Он отметил, что осетровые питаются килькой.

"В последние годы в Каспийском море появился паразит под названием Mne obsis ledi. Он уничтожает кильку. Сокращение количества кильки негативно сказывается на поголовье осетровых, которые питаются килькой, и, соответственно, сокращаются запасы осетровых", - сказал Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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