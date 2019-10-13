Прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

13 октября 2019 23:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике в возрастной категории "юниоры" (2004-2006 годов рождения), сообщает Trend.

В индивидуальном многоборье (упражнения со скакалкой, мячом, булавами и лентой) первенства Азербайджана лучший результат показала Алина Гезалова (клуб "Оджаг Спорт"), вторую позицию заняла Лейли Агазаде (Сумгайыт), на третьем месте расположилась Сакина Ибрагимбейли (клуб "Оджаг Спорт").

В индивидуальном многоборье (упражнения со скакалкой, мячом, булавами и лентой) первенства Баку на первую ступень пьедестала поднялась Алина Гезалова, на втором месте - Сакина Ибрагимбейли, на третьем месте – Нигяр Усубова. Все три гимнастки являются воспитанницами клуба "Оджаг Спорт".

В командном зачете первенства Баку первое место заняли представительницы Бакинской школы гимнастики, на втором месте – гимнастки клуба "АйУлдуз ", на третьем месте – представительницы клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 10-13 октября в Национальной арене гимнастики прошли соревнования 26-го первенства Азербайджана и Баку и шестого Кубка регионов по художественной гимнастике.
Также 11-12 октября прошло пятое первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по аэробной гимнастике.

По обоим видам гимнастики в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, представляющих Баку и регионы Азербайджана.

В соревнованиях участвовали представители Бакинской школы гимнастики, клубов "Оджаг Спорт", "АйУлдуз ", "Gymkids", "Зирвя International", спортивного клуба "Забрат", Республиканской комплексной спортивной школы, Шаганского олимпийского спортивного комплекса, а также спортсмены из Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Агдаша, Исмаиллы, Гёйчая, Загатал, Кюрдемира, Гусар, Ширвана и Масаллы.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
  • Прошла церемония награждения призеров 26-го первенства Азербайджана и Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
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