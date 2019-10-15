Массовая посадка деревьев по случаю 650-летия Насими будет организована и в посольствах Азербайджана

15 октября 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Массовая посадка деревьев по случаю 650-летнего юбилея Насими будет организована и в посольствах Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он отметил, что министерство экологии и природных ресурсов обратилось в МИД Азербайджана для расширения охвата мероприятий по посадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

По его словам, в рамках мероприятий, проводимых по распоряжению Президента Ильхама Алиева в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, в конце ноября в один день планируется посадить 650 тысяч деревьев.

В этот день в посольствах Азербайджана за рубежом тоже будут организованы мероприятия по посадке деревьев: «Минэкологии совместно с Фондом Гейдара Алиева, приступив к работе для реализации этой инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, уже подготовило план мероприятий. Впервые в истории Азербайджана за один день будет посажено столько деревьев. Государственные и негосударственные структуры, представители дипкорпуса и граждане Азербайджана с большим воодушевлением присоединяются к этой благородной миссии. Проведение акции на территории посольств Азербайджана за рубежом позволяет еще больше популяризировать наследие Насими».

Отметим, что Азербайджан вносит свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, поэтому до 2030 года нацелен на снижение на 35% от уровня 1990 года газовых отходов, создающих тепличный эффект. Эта благородная инициатива также внесет вклад в дело уменьшения влияния климатических изменений, оздоровление природы.

Считая важным то, что каждый должен внести вклад в реализацию этой благородной миссии, Фирдовси Алиев отметил, что также мероприятия по посадке деревьев станут вкладом Азербайджана в ответ на Боннский призыв, предусматривающий восстановление лесного ландшафта на землях, подвергшихся деформации. В соответствии с Боннским призывом, до 2030 года Азербайджан нацелен на восстановление 270 тысяч гектаров лесной территории.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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