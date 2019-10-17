Ограничивается движение на одной из улиц в Ясамальском районе Баку

17 октября 2019 11:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами сегодня ночью будет ограничено движение автотранспортных средств на участке ул. Шафаята Мехтиева - от ул. генерала Акима Аббасова до Тбилисского проспекта в Ясамальском районе Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Ограничение будет в силе 3-4 дня.

В качестве альтернативы водители могут пользоваться в этот период просп. Гусейн Джавида и Гасанбека Зардаби, ул. Ахмеда Джамиля, акад. Захида Халилова, Хасана Меджидова, генерала Акима Аббасова, Абдулвахаба Саламзаде, а также примыкающими к ним улицами и проспектами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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