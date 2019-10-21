Дни молодежи Азербайджана стартуют в Беларуси 29 октября

Дни молодежи Азербайджана пройдут в Беларуси 29 октября - 1 ноября. Об этом, как передает Trend, сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи (НЦХТДМ).

Беларусь посетит делегация во главе с заместителем министра спорта и молодежной политики Азербайджана Интигамом Бабаевым. "Он вместе с министром образования Игорем Карпенко проведет открытый диалог с молодежью двух стран, - рассказали в центре. - Кроме того, молодые люди примут участие в деловой встрече с представителями исполнительной и законодательной власти". Планируется также подписать совместный план мероприятий Министерства образования Беларуси и Министерства молодежи и спорта Азербайджана на 2020-2021 годы.

Гости побывают в молодежных центрах в Бресте, Несвиже и Минске, встретятся со сверстниками из Брестского университета имени А.С.Пушкина. Молодых людей из Азербайджана также ожидают мастер-классы. "Праздничным подарком станет торжественный концерт, где будет представлено творчество азербайджанских и белорусских студентов", - отметили в центре.

Организаторы дней молодежи Азербайджана - Министерство образования, НЦХТДМ, Республиканский молодежный центр. Цель мероприятий - развитие международного сотрудничества, обмен опытом работы с молодежью, формирование стратегии партнерских отношений при реализации молодежной политики Азербайджана и Беларуси.

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