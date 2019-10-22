В Азербайджане обнаружены серьезные правонарушения в сфере производства сахара

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре продолжают меры в направлении обеспечения пищевой безопасности на территории страны

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПБ и пресс-службу Генпрокуратуры, на основании поступившей информации об использовании химических веществ неизвестного происхождения для отбеливания сахара в процессе производства был произведен осмотр склада по адресу Бинагадинский район, улица Ахмеда Раджабли 53, принадлежащего гражданину Ирана Тайефу Давоуду Мусейибу. В ходе осмотра было обнаружено 79 килограммов отбеливающего химического вещества, запрещенного для использования в производстве пищевых продуктов.

В ходе мониторингов было установлено, что в составе этого порошкового вещества с резким специфическим запахом находится запрещенное для использования в производстве пищевых продуктов и опасное для человеческого организма химическое вещество - дитионит натрия (Na2S2O4).

На основании полученной информации, сотрудники Бакинского и Сумгайытского региональных отделений АПБ и Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре на основании соответствующих судебных решений произвели осмотр предприятий по различным адресам.

В ходе осмотров на нескольких предприятиях, принадлежащих различным физическим лицам и организации, был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства дитионит натрия. В то же время взятые с готовой продукции пробы были переданы в Лабораторию комплексного обследования Института пищевой безопасности Азербайджана. Согласно результатам анализов, в составе взятых образцов было найдено опасное для человеческого организма вещество дитионит натрия, а также установлено, что содержание диоксида серы в продукции не соответствует требованиям нормативных документов.

В связи с вышеуказанными фактами, соответствующим решением Агентства была пресечена реализация 18 тонн 299 килограммов сахара под торговой маркой "Гедим дад" и "Бизим ашчы", произведенного физическим лицом Надировым Тейюбом Ягуб оглу, 17 тонн 116 килограммов продукции под торговой маркой "Гидам", произведенной физическим лицом Исмайловой Тарлан Исмайыл гызы, двух тонн 215 килограммов сахара торговой марки "Кристал" и "Амин", произведенного ООО "Айсу Гида Санайе ЛТД" и трех тонн продукции под торговой маркой "Иран", "Севимли" и "Медина", произведенной физическим лицом Ализаде Магсудом Али оглу.

В связи с вышеуказанными правонарушениями в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемых.

Кроме этого, сотрудники Агентства осмотрели другие предприятия по производству сахара и приняли необходимые административные и ограничительные меры.

АПБ и Генпрокуратура заявляют, что в деле пресечения незаконных деяний, направленных на нарушение норм пищевой безопасности и прав потребителей, и впредь будут предприняты самые жесткие меры.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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