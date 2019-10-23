Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

23 октября 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, морось, северный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 12-16, днем - 19-22, в Баку ночью - 13-15, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах ожидаются грозовые дожди, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 9-14, днем - 20-25, в горах ночью - 4-7, днем - 10-15 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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