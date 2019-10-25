Метрополитен перешел на усиленный режим работы в связи с началом саммита в Баку

25 октября 2019 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Бакинский метрополитен подготовил план дополнительных мер в связи с ожидаемым большим наплывом пассажиров в общественном транспорте, поскольку в Баку начинается XVIII Саммит глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, для устранения плотного пассажиропотока в метрополитене, в связи с ограничением движения транспорта на ряде дорог и улиц города в часы проведения саммита, станции метро перешли на усиленный режим работы. «Для этого в готовность приведены дополнительные поезда. В случае необходимости, интервалы в движении между поездами будут сокращены. Усиленный режим останется в силе до окончания мероприятия»,- отметил глава пресс-службы.

Напомним, что сегодня и завтра в Баку пройдет XVIII Саммит глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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