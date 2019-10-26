В Азербайджане созданы необходимые условия для развития гимнастической дисциплины TeamGym - специалист из Исландии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане гимнастический вид TeamGym (командная гимнастика) быстро развивается, сказала Trend лектор курса по данной дисциплине, менеджер по соревнованиям сборной команды Исландии Ирис Сваварасдуоттир (Ìris Svavarasdóttir).

"Задачи курса по TeamGym, проводимого в Баку разъяснить его участникам свод правил в данной гимнастической дисциплине. TeamGym в Азербайджане быстро развивается, за тот небольшой срок, что здесь занимаются командной гимнастикой, уже достигнуты хорошие результаты. Если работа в этом направлении продолжится, то азербайджанских гимнастов ждет большой успех. В ходе курсов я наблюдаю большой интерес не только со стороны спортсменов и тренеров по TeamGym, но также и от представителей других гимнастических дисциплин", - сказала она.

По словам Сваварасдоуттир, в Азербайджане созданы все необходимые условия для развития данной гимнастической дисциплины.

"В вашей стране созданы прекрасные условия для гимнастов. Национальная арена гимнастики в Баку – это особый мир, там есть все, что необходимо для полноценных тренировок спортсменов", - добавила специалист из Исландии.

Напомним, что Федерация гимнастики Азербайджана 24-26 октября проводит в Баку для местных гимнастов и тренеров курсы по TeamGym. Курсы ведут приглашенные специалисты из Исландии – Ирис Сваварасдоуттир (Ìris Svavarasdóttir), Ирис Мист Магнусдоуттир (Ìris Mist Magnùsdóttir) и Хельга Свана Оулафсдоуттир (Helga Svana Ólafsdóttir). В курсах принимают участие 40 человек – азербайджанские гимнасты, тренеры, хореографы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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