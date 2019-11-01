Завтра скорость ветра в Баку будет достигать 32-35 м/сек

БАКУ/Trend/ - В субботу, со второй половины дня и до утра воскресенья, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 18-23, временами 25-30 метра в секунду, а днем, в отдельных местах полуострова усилится до 32-35 метров в секунду, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будут идти переменные дожди.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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