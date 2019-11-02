Несмотря на непогоду, Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме

БАКУ /Tend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает работу в штатном режиме, несмотря на сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове, сообщил Trend в субботу глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесамански.

"Никаких изменений в расписании нет. В настоящее время работа осуществляется в штатном режиме, согласно графику", - сказал Кесамански.

Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер. Температура воздуха днем - 13-15 градусов тепла, относительная влажность - 80-90 процентов.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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