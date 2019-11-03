Азербайджанские гимнасты завоевали "золото" Чемпионата Европы

3 ноября 2019 23:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Молодые азербайджанские спортсмены завоевали золотую медаль Чемпионата Европы по акробатической гимнастике, которая проходит в Израиле, сообщает в воскресенье Trend.

Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов, выступающие в составе мужской группы в возрастной категории "юниоры", в финале динамических упражнений оказались сильнее своих соперников.

Пара ранее завоевала "серебро" в многоборье, а также "бронзу" в "балансе".

Отметим, что впервые в истории Азербайджана молодые гимнасты завоевали золотую медаль на Чемпионате Европы по акробатической гимнастике.

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