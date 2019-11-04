Азербайджанский судья реформирует судебную систему Латвии (ФОТО)

1 ноября 2019 года в Сигулде состоялся Конгрес судей Латвии. Президент Латвийской Республики господин Эгилс Левитс приветствовал участников и дал рекомендации судьям.

Следует отметить, что Европейская комиссия по эффективности правосудия - Совета Европы (CEPEJ) в 2017–2019 годах провел соответствующие европейским стандартам масштабные реформы с привлечением экспертов с целью улучшить судебную систему в Латвии, создать электронные услуги в этой области, усилить веру граждан в суды, обеспечить прозрачность судов для улучшения деловой среды, а также проведения реформ в области медиации и юридической помощи.

Учитывая положительные результаты этих реформ, глава государства принял руководителя Европейская комиссия по эффективности правосудия - Совета Европы (CEPEJ) Рамина Гурбанова и поблагодарил его за проделанную работу.

На ежегодном собрании судей с участием всех латвийских судей также выступили заместитель премьер-министра Латвии, министр юстиции Янис Борданс, президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Рамин Гурбанов и председатель Верховного суда и Судебного Совета Латвии Ивар Бичкович.

Позже на заседании обсуждались эффективность и качество правосудия, оценка судебной деятельности и дисциплинарной ответственности, их обучение и деонтология, доступ к правосудию для граждан и предпринимателей, а также состоялся выбор новых членов Совета судей Латвии.

В ходе визита президент Европейская комиссия по эффективности правосудия - Совета Европы (CEPEJ) - наш соотечественник Рамин Гурбанов провел двусторонние встречи с председателем Верховного суда и Судебного Совета Латвии, а также с министром юстиции Латвии для обсуждения нового проекта, который будет реализован в 2020-2021 годах. Для информирования общественности Латвии с участием президента CEPEJ и министра юстиции Латвии была проведена обширная пресс-конференция.

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