В Азербайджане в отношении 200 судей начато дисциплинарное производство

БАКУ /Trend/ - За последние 15 лет в отношении 200 судей было начато дисциплинарное производство.

Об этом было сказано на коллегии, проведенной под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова, сообщает в среду Trend.

На коллегии было отмечено, что 130 судей были исключены из судебной системы на различных основаниях, предусмотренных законодательством - неудовлетворительная оценка работы, не продление срока полномочий, а также в административном порядке, в том числе, за правонарушения, создающие условия для коррупции: «За короткий период времени в более, чем 40 судах были проведены мониторинги, о допущенных правонарушениях были проинформированы более 100 судей, председателей судов, а за более грубые нарушения было начато дисциплинарное производство».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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