Ягуб Махмудов выступил по кувейтскому телевидению (ВИДЕО)

6 ноября 2019 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Ягуб Махмудов на кувейтском телевидении рассказал о реалиях Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на Институт истории, во время эфира Ягуб Махмудов презентовал издания Института на арабском языке – «Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана», «Иреванское ханство: Ханский дворец, разрушенный армянскими вандалами», «Иреванское ханство: Мечети Иревана, разрушенные армянскими вандалами», «Иреванское ханство: Иреванская крепость – символ героизма» и «Чухурсадские правители и иреванские ханы».

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