В Азербайджане объединен ряд организаций

6 ноября 2019 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В «Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства образования» внесены изменения, сообщает в среду Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, Институт профессионального образования работников образования, Центр работы с одаренными детьми и Республиканская научно-педагогическая библиотека объединены с Институтом образования, а Центр физической культуры - с Республиканским спортивным центром "Образование".

Министерства образования, финансов, по налогам и Госкомитет по вопросам имущества должны решить вопросы, вытекающие из этого решения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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