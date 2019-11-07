В Баку и регионах страны температура воздуха повысится

7 ноября 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, юго-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 10-13, днем - 17-21, в Баку ночью - 10-12, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью 5-10, днем 17-22, в горах ночью 2-7, днем 12-17 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, благоприятствующих метеозависимым лицам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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