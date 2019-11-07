ИВ: Агдамский район готов к осуществлению инициативы по посадке 650 тыс деревьев

7 ноября 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Насими, в Агдаме будет посажено 10 тысяч деревьев, сказал в четверг Trend первый заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района Аллахверен Алиев.

По его словам, в рамках этой инициативы, на участке дороги Барда-Агджабеди проходящей через поселок Гузанлы, вместо высохших вдоль дороги деревьев будет посажено 250 новых деревьев.

Он также отметил, что на территории четырех представительств Агдама будет посажено 5 200 деревьев.

Первый заместитель главы ИВ района уточнил, что будут посажены сосны, лох, акации, ясень, абрикосовые, сливовые, яблоневые, гранатовые деревья, алыча и вечнозеленые деревья.

В заключение он добавил, что территории уже подготовлены к высадке деревьев и выкопаны лунки для них.

Отметим, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет высажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое большое количество деревьев. Все деревья выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана»

В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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